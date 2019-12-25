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Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в Сирии
Сегодня, 7:47
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lesjasap

Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в Сирии

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В оборонном ведомстве США заявили, что атаки на колонну военных 26 мая не было.

В Пентагоне заявили, что опровергают сведения о том, что американские военнослужащие оказались ранены при нападении на колонну в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 26 мая. По данным официального представителя Шона Робертсона, на самом деле никакого нападения не было. Об этом спикер рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на колонну военнослужащих из США напали неизвестные. В результате атаки пострадали трое солдат армии США и пять представителей "Сирийских демократических сил". Об этом заявили журналисты из агентства SANA. По данным местных СМИ, на военных напал вооруженный отряд около северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Бойцы имели при себе гранаты и автоматическое оружие.

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО.

Теги: дейр-эз-зор, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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