Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Сабри на Сингх прокомментировала новые поставки для ВСУ.

Заместитель официального представителя американского оборонного ведомства в Вашингтона Сабрина Сингх объявила журналистам в ходе регулярного брифинга о выделении нового пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины на общую стоимость в 600 миллионов долларов. Чиновница заметила, что в перечень отправки вошли боеприпасы и противовоздушные системы.

Министерство объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о военной помощи Украине. В этот пакет на $600 млн входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее Пентагон опубликовал в публичном пространстве справку, в которой оглашен перечень дополнительной помощи киевскому режиму в военном плане. В частности, американцы отправят своим союзникам снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 105 миллиметра, средства для ведения радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования территории.

Пентагон: снаряды с обедненным ураном должны быть на Украине к прибытию в страну Abrams.

Фото и видео: YouTube / Defense Now