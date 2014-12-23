Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Ллойд Остин оценил действия США в регионе конфликта.

Американское оборонное министерство готово к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке для того, чтобы "снизить температуру" в регионе и отреагировать на существующие угрозы для партнеров и национальных интересов США. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник уведомил общественность о том, что отдал приказ экипажу авианосной ударной группы корабля "Авраам Линкольн" заменить "Теодор Рузвельт" в этом месяце. Дополнительно туда направятся эсминцы и ракетные крейсеры, оснащенные системами противовоздушной обороны, специалисты развернут эскадрилью истребителей.

Я также приказал направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет. И я приказал направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления нашего потенциала по поддержке с воздуха в целях обороны. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин добавил, что изменение расстановки сил США дополняет широкий спектр средств в регионе.

Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now