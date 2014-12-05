Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке

Ллойд Остин взял на себя ответственность за поддержку Израиля.

Американский министр по обороне Ллойд Остин будет руководить развертываем дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке, необходимого для укрепления обороны еврейского государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Министр будет руководить множественными предстоящими действиями по перегруппировке .... чтобы оказать усиленную поддержку обороне Израиля и гарантировать готовность США ответить на развивающийся кризис. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Иностранная чиновница добавила, что развертывание дополнительных военных сил США на Ближнем Востоке будет означать и увеличение количества личного персонала там. Однако решения о точном размере живого контингента и конкретных отправленных подразделениях пока что руководством не принято.

В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями.

Фото и видео: YouTube / Defense Now