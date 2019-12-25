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Пентагон не стал комментировать информацию об обмене бывшего морпеха США Рида
Сегодня, 8:14
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Пентагон не стал комментировать информацию об обмене бывшего морпеха США Рида

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Джон Кирби переадресовал вопрос в Госдеп США.

Пентагон не стал комментировать информацию об обмене бывшего морского пехотинца США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Журналисты в рамках регулярного брифинга в американском военном ведомстве попросили официального представителя раскрыть подробности относительно ситуации.

У меня нет информации о господине Риде.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Джон Кирби подчеркнул, что в Пентагоне рады возвращению Тревора Рида в США, но при этом за официальными комментариями по ситуации, а также о возможном прохождении медицинского лечения Тревора Рида, следует направлять запросы в Госдеп США.

Пентагон сообщил о доставке более половины из обещанных Киеву гаубиц.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
 

Теги: джон кирби, пентагон, тревор рид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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