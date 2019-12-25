Пентагон не стал комментировать информацию об обмене бывшего морпеха США Рида

Джон Кирби переадресовал вопрос в Госдеп США.

Пентагон не стал комментировать информацию об обмене бывшего морского пехотинца США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Журналисты в рамках регулярного брифинга в американском военном ведомстве попросили официального представителя раскрыть подробности относительно ситуации.

У меня нет информации о господине Риде. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Джон Кирби подчеркнул, что в Пентагоне рады возвращению Тревора Рида в США, но при этом за официальными комментариями по ситуации, а также о возможном прохождении медицинского лечения Тревора Рида, следует направлять запросы в Госдеп США.

Пентагон сообщил о доставке более половины из обещанных Киеву гаубиц.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

