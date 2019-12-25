Пентагон сообщил о доставке более половины из обещанных Киеву гаубиц

Джон Кирби не стал приводить подробности или точные цифры.

Пентагон сообщил о доставке более половины из обещанных США Киеву гаубиц на Украину. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Он не стал уточнять прессе точное количество поставленного вида техники из ранее обещанных Вашингтоном Киеву гаубиц.

Без указания конкретных цифр - больше половины этих гаубиц уже на Украине. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что еще 21 апреля президент США Джо Байден объявил общественности о том, что Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов. Поддержка Вашингтона включает в себя артиллерию и беспилотники. Речь ведется о 72 гаубицах с калибром 155 миллиметров и 121 БЛА.

Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

