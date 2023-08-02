Пентагон не прокомментировал сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма

Патрик Райдер не оценил материал he New York Times.

Пентагон считает важным наличие у Вооруженных сил Украины доступа к спутниковой связи, но не комментирует сообщения СМИ об отказе американского предпринимателя Илона Маска предоставить киевскому режиму и ВСУ доступ к его сервису Starlink в районе Крыма. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. У чиновника пресса хотела узнать о том, как военное ведомство относится к материалу, опубликованному в местном издании The New York Times.

В целом мы и в прошлом говорили о важности спутниковой связи для украинцев. Мы продолжим говорить с украинцами об этом и продолжим обеспечивать их необходимой поддержкой. Но что касается Маска и Украины, то я бы рекомендовал обратиться непосредственно к нему. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что в статье газеты из США со ссылкой на собственные источники утверждалось, что бизнесмен Илон Маск отказал украинским военным в их запросе на включение его сети спутниковой связи Starlink в районе российского полуострова, который краина считает своим.

В Пентагоне сообщили, что Пхеньян ответил на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now