В Пентагоне сообщили, что Пхеньян ответил на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США

Патрик Райдер рассказал о ситуации с Трэвором Кингом.

Пхеньян ответил на запрос Вашингтона относительно сбежавшего на территорию Северной Кореи американского военнослужащего Трэвиса Кинга. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил СМИ, что не может предоставить новости относительно статуса рядового ВС США.

Я могу сказать то, что вы уже слышали: Командование ООН действительно установило связь по отлично налаженным каналам <...>. Могу подтвердить, что КНДР ответила Командованию ООН. Однако мне нечего сказать о каком-либо существенном прогрессе. Патрик Рацдер, пресс-секретарь Пентагона

Пресса задала вопрос спикеру Пентагона о том, в каком по счете контакте с КНДР по этому вопросу идет речь. Патрик Райдер пояснил, что со стороны Командования ООН был направлен один официальный запрос властям Северной Кореи, после чего был получен ответ.

Пентагон не видит свидетельств причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере.

Фото и видео: YouTube / Defense Now