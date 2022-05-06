Джон Кирби не подтвердил слухи, распространяемые прессой.

Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере "Москва". Соответствующее заявление официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби сделал на регулярном брифинге с журналистами. Он не подтвердил слухи о том, что Вашингтон якобы предоставил украинской стороне сведения о координатах нахождения российского корабля до того, как он затонул.

Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В западных СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера "Москва". Журналисты приводят разные версии истории со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей администрации и Пентагона.

Пентагон: США и РФ профессионально взаимодействуют в Средиземном море.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News