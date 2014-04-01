Джон Кирби рассказал о решении главы минобороны США Ллойде Остине.

Пентагон пока не планирует ротацию подразделений ВС США в Польше и Средиземном море. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами в американском военном ведомстве рассказал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник пояснил прессе, что глава министерства Ллойд Остин принял решение о продлении на определенный срок пребывания контингента из 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США, а также авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman.

Мы пытаемся быть осторожными в отношении сроков развертывания [подразделений], так как хотим иметь возможность контролировать ситуацию на местах и принимать наилучшие и наиболее гибкие решения в режиме реального времени. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что до особого распоряжения главы министерства по обороне, размещенные в Польше солдаты американской армии и дислоцированная в Средиземном море группа "останутся". Точных сроков расположения в указанных регионах сил США Кирби не назвал.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

