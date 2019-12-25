Пентагон не подтвердил, что найденный в Крыму надводный аппарат США ранее передали Киеву

Патрик Райдер рассказал о том, что не может привести подробности об инциденте.

Пентагон не подтверждает, что безэкипажный надводный аппарат, который на этой неделе обнаружили в Крыму, был ранее передан Вашингтоном украинским военнослужащим. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в Вашингтоне. Чиновника пресса попросила прокомментировать сведения о появлении аппарата на полуострове.

Что касается имеющихся сообщений о морском аппарате, как, думаю, вы его назвали, мне нечего сказать об этом. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам о том, что часть беспилотного аппарата была выявлена в акватории Черного моря. На текущий момент данное устройство ликвидировано. Перед уничтожением его тщательно обследовали эксперты.

США не видят крупных военных шагов Пекина после заявлений Байдена по Тайваню.

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