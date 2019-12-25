США не видят крупных военных шагов Пекина после заявлений Байдена по Тайваню

Патрик Райдер рассказал о том, почему отдел по делам Тайваня перешел под другое управление.

В Пентагоне не видят крупных военных шагов Пекина после заявлений американского лидера Джо Байдена по Тайваню. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Речь идет о том, что политик пообещал оказывать поддержку острову в случае необходимости, ради его защиты от КНР.

Мне не известно на данном этапе ни о какой деятельности, которую я бы охарактеризовал как из ряда вон выходящую. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Патрик Райдер призвал не придавать в СМИ неоправданно большого значения решению руководства министерства по обороне передать отдел по вопросам Тайваня под управление заместителя помощника министра обороны. Этот чиновник также курирует вопросы, связанные с китайскими коллегами. Ранее отдел подчинялся управлению по делам Восточной Азии.

Пентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев.

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