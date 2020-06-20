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Пентагон не называет сроки передачи Украине ЗРК NASAMS
Сегодня, 6:40
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Пентагон не называет сроки передачи Украине ЗРК NASAMS

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Генерал ВВС США рассказал о том, что ЗРК будут отправлены Киеву в соответствии с инициативой USAI.

Пентагон пока не называет точные сроки передачи Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в американском военном ведомстве сделал бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

У меня нет данных о времени доставки. Мы будем держать вас в курсе по этому вопросу.

Патрик Райдер, генерал ВВС США

Он напомнил, что NASAMS будут предоставлены украинским властям в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Речь идет о заключении Пентагоном контрактов с производителями для оборонных поставок Киеву. NASAMS на сумму 182 миллиона долларов будут поставлены за счет заключения соглашения с производителем Raytheon.

Пентагон: США ведут постоянный диалог с Украиной о типах вооружений, которые нужны Киеву.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
 

Теги: nasams, raytheon, ввс сша, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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