Патрик Райдер рассказал о том, что Минобороны США продолжат помогать Украине.

Пентагон: США ведут постоянный диалог с Украиной о типах вооружений, которые нужны Киеву. Соответствующую информацию на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне в американском оборонном ведомстве презентовал официальный представитель ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт пояснил, что поставки обсуждаются в зависимости от изменения боевой обстановки в регионе. Специалисты из США продолжают наблюдать за украинским кризисом и обстановкой на фронте, а также поддерживать армию ВСУ.

Мы постоянно ведем диалог, чтобы определить потребности наших украинских партнеров, исходя из условий на поле боя. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Напомним, что российский лидер Владимир Путин объявил утром 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине. Ее целью является защита граждан Донбасса, денацификация и демилитаризация территории соседнего государства. Президент подчеркнул, что у Москвы нет планов по оккупации земель.

Пентагон: Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

