Пентагон не комментирует сообщения о планах размещения ядерного оружия США в Британии

Сабрина Сингх оценила публикацию из британской газеты The Guardian.

Американское оборонное министерство не комментирует сообщения о том, что власти США готовятся к размещению ядерного оружия на территории Великобритании. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя профильного ведомства Сабрина Сингх. Такое заявление чиновница сделала в качестве ответа на запрос прессы прокомментировать материал из местного издания.

Согласно нашей позиции, мы не раскрываем детали об американских ядерных силах, в том числе об их базировании. Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать, но и не опровергать факты присутствия или отсутствия ядерного оружия в каких-либо местах. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось о том, что администрация Джо Байдена может готовиться к размещению ядерного оружия в Соединенном Королевстве. Издание отмечало, что речь также идет о планах США по наращиванию присутствия американского персонала на военно-воздушной базе Лейкенхит в Восточной Англии. Стоит отметить, что американское ядерное оружие находилось на территории Великобритании с 1954 года, но затем было выведено после 1991 года.

В новый пакет военной помощи США Украине не вошли кассетные боеприпасы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now