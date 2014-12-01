Пентагон: действия РФ на северо-востоке Сирии не угрожали военным США

В Пентагоне считают, что действия РФ на северо-востоке Сирии не угрожали военным США. Об этом говорится в официальном докладе исполняющего обязанности генерального инспектора министерства обороны США Шона О"Доннелла. Специалист охватил в своем заявлении период с 1 января по 31 марта 2021 года. Он отметил, что российские военные нарушают механизм деконфликтинга в регионе.
Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось.
доклад Шона О"Доннелла
Американцы считают, что нарушения со стороны России касаются в большей степени дополнительного транспортного сообщения, включенного заранее организованную колонну патрулирования. Также в Пентагоне заявили, что Москва ненадлежащим образом информирует международную коалицию о поезде боевого транспорта или пролетах истребителей. Вашингтон полагает, что РФ предпринимает попытки заставить США покинуть северо-восток Сирии, а также усиливает влияние на Силы демократической Сирии, которые поддерживает американская сторона, и налаживает взаимодействие с местным населением.
ВКС РФ подняты в воздух в Сирии в ожидании мощного удара террористов.
Фото: Pixabay.com
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