Пентагон: Запад добивается от ВПК наращивания вооружений для передачи Украине

Ллойд Остин рассказал об итогах контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин рассказал о том, что Запад добивается от своего ВПК (военно-промышленного комплекса) наращивания вооружений для передачи киевскому режиму, при этом не забывая о собственной обороноспособности и защите, необходимости в достаточных запасах арсенала с оружием и боеприпасами. Соответствующее заявление руководитель Пентагона сделал в рамках пресс-конференеции, которая была дана перед журналистами после завершения очередного министерсткого заседания военных лидеров стран НАТО, контактной группы по координации военной помощи Украине.

Мы добиваемся активизации нашей промышленной базы для наращивания производства систем для защиты Украины и удовлетворения при этом наших собственных потребностей в сфере обеспечения безопасности. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт пояснил, что на шестом по счету заседании специальной группы между сторонами достигнут "отличный прогресс", так как в мероприятии приняли участие не только министры, но и начальники Генеральных штабов из около 50 стран-участниц НАТО и их международных союзников. В Пентагоне уверены, что таким образом государства и мировое сообщество продемонитрировало намерение поддерживать самооборону Украины и дальше. В конференции также был задействован украинский министр из военного ведомства Алексей Резников.

США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву.

Фото и видео: YouTube / CBS News

