Пентагон: США выделят на ядерный арсенал $34,4 млрд

Пентагон заявил, что администрация США намерена выделить в 2023 финансовом году на ядерное вооружение $34,4 млрд долларов. Об этом рассказала заместитель начальника американского военного ведомства Кэтлин Хикс. Такие сведения чиновница предоставила на брифинге с местными журналистами.
Наш запрос вкладывает $34,4 млрд в рекапитализацию ядерной триады, поддержку систем командования и управления, а также связи в ядерных силах.
Кэтлин Хикс, замглавы Пентагона
Напомним, что новый финансовый год начинается на территории США начинается с 1 октября.
США считают, что Китай "под видом научной деятельности" выполняет в Арктике военные задачи.
Фото и видео: Department of Defense
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