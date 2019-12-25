Пентагон: США выделят на ядерный арсенал $34,4 млрд

Кэтлин Хикс рассказала о том, какие средства уйдут на ядерных арсенал в США на новый финансовый год.

Пентагон заявил, что администрация США намерена выделить в 2023 финансовом году на ядерное вооружение $34,4 млрд долларов. Об этом рассказала заместитель начальника американского военного ведомства Кэтлин Хикс. Такие сведения чиновница предоставила на брифинге с местными журналистами.

Наш запрос вкладывает $34,4 млрд в рекапитализацию ядерной триады, поддержку систем командования и управления, а также связи в ядерных силах. Кэтлин Хикс, замглавы Пентагона

Напомним, что новый финансовый год начинается на территории США начинается с 1 октября.

США считают, что Китай "под видом научной деятельности" выполняет в Арктике военные задачи.

Фото и видео: Department of Defense

