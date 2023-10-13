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Пентагон: США смогут одновременно поддерживать и Израиль, и Украину

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Ллойд Остин оценил готовность Вашингтона помогать союзникам.

Американское правительство сможет одновременно поддерживать и еврейское государство, и Украину. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

США - самая мощная страна в мире. Мы способны <...> выполнять свои обязательства и осуществлять поставки на многие театры боевых действий одновременно... так же, как они поддерживают Украину.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ранее американский телеканал CNN сообщил зрителям о том, что в данный момент и Украина, и Израиль нуждаются в поставках различных видов вооружений. В основном киевскому режиму требуются артиллерийские боеприпасы, то время как еврейское государство запрашивает у международных союзников высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для работы противоракетной системы "Железный купол". 

Ллойд Остин: США выделят новый пакет помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: военная помощь, всу, израиль, ллойд остин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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