Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе

Джон Кирби объяснил, что спустя некоторое время боевые комплексы вернутся в ФРГ.

США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник уточнил, что в "в должное время" эта военная техника вернется в Германию.

Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше... Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что недавно американские военные объявили о переброске на территорию Польши двух батарей Patriot. Перемещение техники происходит по просьбе местного руководства. Джон Кирби объяснил прессе, что другие страны "восточного фланга" Североатлантического альянса аналогичных просьб не высказывали Вашингтону.

Кирби: США не поддерживают передачу Польшей истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

