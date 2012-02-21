Кирби: США не поддерживают передачу Польшей истребителей Украине

В Пентагоне оценили намерение Варшавы через США передать Киеву советскую военную авиатехнику.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил о том, что США не поддерживают передачу Польшей советских истребителей Украине. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне. Он оценил решение Варшавы передать МиГ-29 киевскому режиму через США.

Перспектива…вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса…Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу, но мы не считаем предложение Польши разумным. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В МИД Польши ранее отметили, что готовы отправить имеющиеся на вооружении МиГ-29 в Германию на американскую авиабазу Рамштайн, чтобы самолеты находились в распоряжении США. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава считает правильным такой вариант развития событий, так как страна не принимает участие в региональном конфликте.

Псаки: США обеспокоены решением Роскомнадзора по соцсети Facebook.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News