Псаки: США обеспокоены решением Роскомнадзора по соцсети Facebook

В Белом доме обеспокоены ограничением свободы слова в РФ.

США обеспокоены решением Роскомнадзора по социальной сети Facebook. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки сообщила прессе о встревоженности Вашингтона постановлением РКН заблокировать доступ пользователей к интернет-ресурсу.

Речь идет о части их усилий, направленных на то, чтобы отрезать свою общественность от ряда информации. Есть вызывающие обеспокоенность шаги….Разумеется, Facebook является частью этого. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что российские власти угрожали введением штрафов в отношении журналистов, которые освещают события, происходящие на Украине. Должностные лица якобы уведомили о том, что отечественные СМИ обязаны использовать только определенные слова для описания ситуации. Это произошло под угрозой штрафов и тюремного заключения.

Пентагон не заметил изменений в силах сдерживания РФ с момента их перевода в особый режим.

Фото и видео: Белый дом