Пентагон: США помогут Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности

Сабрина Сингх объявила о том, что Украина получила ЗРК NASAMS.

Американская администрация намерена оказать украинским властям помощь в создании интегрированной системы для средств противовоздушной обороны различной дальности. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Пентагоне с журналистами сделала заместитель официального представителя оборонного ведомства. СМИ попросили уточнить у чиновницы те усилия, которые предпринимают военные по предоставлению киевскому режиму ПВО и боевых снарядов к этим установкам. Чиновница пояснила, что все поставки стра Запада вносят конкретный вклад на поле боя, что делает работу Вооруженных сил Украины эффективной.

Мы фиксируем успех некоторых систем, которые мы им предоставляем. Мы, по сути, создаем - возможно, я использую здесь неудачную аналогию, - сеть систем ПВО разной дальности, будь то ракеты для систем ПВО Hawk или IRIS-T, направленные Германией. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх уточнила, что Украина получила первую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые США пообещали Киеву еще в июле 2022 года. В Пентагоне добавили, что речь идет о семи комплексах.

Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News