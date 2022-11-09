Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS

Патрик Райдер объявил, что комплексы уже поставлены Киеву.

Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов противовоздушной обороны американского производства NASAMS. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник отметил, что военные страны уже передали от Вашингтона киевскому режиму данные ПВО комплексы. Он не стал пояснять СМИ, возможны ли поставки украинским властям оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

Мы можем подтвердить, что они были доставлены <...>. Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник пояснил, что Вооруженные силы Украины уже применяют упомянутые комплексы, а обучение этому военные ВСУ прошли на территории Европы. Патрик Райдер не уточнил, в каком именно государстве велись тренировки.

Пентагон: США не могут подтвердить данные Киева о плане поставки Ираном РФ в ноябре ракет.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News