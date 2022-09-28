Пентагон: США пока не передавали Киеву ЗРК NASAMS

Патрик Райдер рассказал о пакете военной помощи Украине.

Пентагон заявил, что США пока не передавали Киеву ЗРК NASAMS (передвижной зенитный ракетный комплекс норвежского производства). Соответствующее заявление во время проведения регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал бригадный генерал ВВС, официальный представитель ведомства Патрик Райдер.

США не передавали Украине NASAMS. Мы ожидаем, что первые два комплекса будут доставлены в ближайшие два месяца. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Напомним, что еще 25 сентября американская телекомпания CBS опубликовала интервью, в котором президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что киевский режим уже получил обещанные Вашингтоном системы NASAMS в качестве военной помощи. Однако 26 сентября пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров уточнил местному телеканалу заявление главы государства. Политик якобы только получил согласие властей США на поставку таких систем.

Пентагон: США не видят намерения и никаких признаков России применить ядерные силы.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News