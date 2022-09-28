Пентагон: США не видят намерения и никаких признаков России применить ядерные силы

Патрик Райдер оценил недавние заявления российского руководства.

Пентагон заявил, что США не видят намерения и никаких признаков России применить ядерные силы. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказал бригадный генерал ВВС, официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер. Он пояснил, что Вашингтон не планирует повышать готовность собственного арсенала по атомным боевым зарядам.

Говоря в целом, мы, разумеется, как уже заявлялось, воспринимаем эти угрозы серьезно. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Эксперт прокомментировал высказывания российского руководства по возможному применению ядерного оружия Москвой. Патрик Райдер заметил, что на текущем этапе Пентагон не фиксирует ничего из того, что заставляет военных корректировать состояние и конфигурацию своих ядерных средств.

Пентагон не подтвердил, что найденный в Крыму надводный аппарат США ранее передали Киеву.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News