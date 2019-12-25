Пентагон: США по-прежнему воспринимают всерьез военный потенциал РФ

Майкл Маккорд рассказал о том, почему статус РФ изменился в оборонных документах.

Пентагон заявил, что США по-прежнему воспринимают всерьез военный потенциал РФ. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Пентагоне сделал заместитель американского министра по обороне Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы. Он заметил, что в документации страна определяется как "острая угроза", а не как "практически равный противник", как это было ранее. Чиновник выступил перед прессой в рамках публикации нового проекта бюджета на 2023 год, который начнется с 1 октября.

Происходящее сегодня изменило картину того, что Китай является проблемой номер один, за которой мы должны следить. Конечно, вы можете делать свои собственные выводы…все эти документы были подготовлены довольно давно, так что это не является комментарием по поводу событий. Майкл Маккорд, замминистра Пентагона

Чиновник уточнил, что Минобороны США не видят никакого сокращения потенциала или уровня российской угрозы в своих документах. Маккорд заметил, что никто бы не хотел, чтобы на брифинге "что-то сообщалось или говорилось", что представители ведомства не воспринимаем эту ситуацию всерьез.

Пентагон: США выделят на ядерный арсенал $34,4 млрд.

Фото и видео: Department of Defense

