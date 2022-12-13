Пентагон: США не одобряли передачу поставленной Украине техники третьим сторонам

Патрик Райдер рассказал о том, что ситуация с американской техников в Белгородской области отслеживается.

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер утверждает, что американское оборонное министерство не одобряло передачу поставленной Вооруженными силам Украины техники каким-либо военизированным формированиям третьей стороны. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Он пояснил, что киевский режим не запрашивал подобных поставок, поэтому в США продолжат следить за ситуацией.

Мы видели эти сообщения. Что-то мы, безусловно, продолжаем очень внимательно отслеживать. Я могу сказать, что мы можем подтвердить, что правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам - военизированным формированиям, не входящим в состав ВСУ. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В настоящее время власти США изучают видеозаписи, на кадрах которых запечатлена американская военная техника, расположенная на территории Белгородской области. В настоящее время чиновники из профильных структур не могут делать выводы о ее использовании. Патрик Райдер заметил, что определяется, соответствуют ли фотографии действительности, подлинные ли они или нет.

Пентагон заявил, что F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении.

Фото и видео: YouTube / Defense Now