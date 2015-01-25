Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше в свете инцидента с падением ракеты

Сабрина Сингх отметила, что военные доверяют тому, как ведется расследование трагедии.

Власти США не меняют расстановку сил в Польше в свете инцидента с падением ракеты, убившей двух человек. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх в Вашингтоне. Чиновница пояснила, что военные не будут каким-либо образом менять расстановку средств в регионе. Таким образом она ответила на вопрос о том, просила ли Варшава у США дополнительные системы или силы по обороне своей территории.

Как вы знаете, министр на этой неделе говорил со своим польским коллегой. Мы предложили оказать поддержку Польше в проведении расследования. Но в плане расстановки и перемещения сил и тому подобного ничего не изменилось <...> в Польше. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх не дала однозначного ответа СМИ на вопрос о том, получил ли Пентагон дополнительные данные о типе упавшей в Польше ракеты. Заместитель пресс-секретаря подчеркнула, что американская сторона "в полной мере доверяет" тому, как Варшава проводит свое расследование в связи с произошедшей трагедией.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News