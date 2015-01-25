Пентагон: авианосцы США, Британии, Франции, Италии проводят операцию в Атлантике

Сабрина Сингх рассказала о совместной миссии с союзниками по работе авианосцев.

В Американском оборонном ведомстве рассказали о том, что авианосцы США, Британии, Франции, Италии проводят запланированную совместную. операцию в акватории Атлантического океана, Северном и Средиземном морях. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. В общей сложности международные союзники США представлены пятью кораблями. От Пентагона в маневрах принимают участие сразу два авианосца - "Джеральд Форд" и "Джордж Буш". По словам чиновницы, миссия позволяет эффективно координировать боевые силы во всем Евроатлантическом регионе, показать слаженность в действиях.

Возможность испытать взаимодействие союзников и отработать концепцию НАТО "сдерживать и защищать" во всех географических регионах, оперативных сферах и функциональных областях. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Представители СМИ уточнили у Сингх о том, идет ли речь о военных учениях в данном случае. В Пентагоне классифицируют мероприятие как операцию с участием авианосцев, у которой нет наименования.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News