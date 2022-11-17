Пентагон: США не допустят превращения Вооруженных сил КНР в самые мощные в мире

Марк Милли рассказал о необходимости сдерживать Пекин в целях недопущения прямого конфликта.

США за счет укрепления собственного военного потенциала не допустят превращения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в самые мощные в мире Вооруженные силы. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с руководителем американского оборонного ведомства Ллойдом Остином рассказал председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Генерал призывает заниматься сдерживанием развития Пекина, так как эта деятельность помогает предотвратить открытый конфликт между двумя странами.

Мы будем первыми в мире и через пять лет, и через десять лет, и через пятьдесят лет, мы не позволим Китаю стать первыми в мире. Марк Милли, генерал США

Эксперт уверен в том, что КНР намерена "стать равной или превзойти США с военной точки зрения", поэтому Пекин активно работает над реализацией данной задачи. Марк Милли полагает, что по-прежнему лидерство в обронной сфере принадлежит США. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Америке и Китаю как крупным державам требуется поддерживать диалог и комуникацию по военной линии.

В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя.

Фото и видео: YouTube / Reuters