В Пентагоне заявили, что Киев уже применяет поставленные NASAMS на поле боя

Ллойд Остин рассказал об использовании ВСУ ЗРК США.

В Пентагоне заявили, что киевский режим и его Вооруженные силы Украины уже применяет поставленные американской стороной комплексы NASAMS на поле боя. Соответствующей информацией с журналистами по результатам заседания контактной группы, на которой обсуждалась помощь украинской стороне, сделал руководитель оборонного ведомства США Ллойд Остин. Он напомнил, что данную технику Вашингтон поставил коллегам в рамках военной поддержки.

Я рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются. И их эффективность на данный момент очень впечатляет. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух ЗРК NASAMS. В Пентагоне заявили, что Украине сложно добиться победы на поле боя.

Фото и видео: YouTube / Reuters