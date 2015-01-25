Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт

Сабрина Сингх объяснила отношения между США и КНР.

Власти США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в ненужный конфликт. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница пояснила прессе, что у Пентагона нет заинтересованности в прямом противостоянии с Пекином, поэтому военные настаивают на важности сохранения регулярного диалога, открытых коммуникаций по различным линиям связи.

Честно говоря, мы не ищем конфликта с Китаем. Мы можем конкурировать, однако в то же время рассматриваем его как растущий вызов. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Глава Пентагона отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News