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Глава Пентагона отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу

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Сабрина Сингх рассказала о рабочих контактах Ллойда Остина за неделю.

Глава Пентагона Ллойд Остин отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница не смогла уточнить прессе о каких-либо рабочих контактах руководителя с китайскими коллегами в рамках поездки.

В пятницу, министр отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу. Он также встретится с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд, чтобы обсудить тесные взаимоотношения.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что на территории Канады Ллойд Остин примет участие в форуме по международной безопасности в Галифаксе. Шеф Пентагона далее отправится в Индонезию, где он будет общаться с руководством Вооруженных сил и местным правительством. Далее американец будет задействован в Совещании министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами ("СМОА плюс"). 

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
 

Теги: индонезия, камбоджа, канада, ллойд остин, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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