В США не прокомментировали отказ Польши подключить Украину к расследованию ЧП с ракетой

Сабрина Сингх оценила вовлеченность Киева к анализу обстоятельств трагедии.

В США не прокомментировали отказ Польши подключить Украину к расследованию чрезвычайного происшествия с упавшей ракетой, жертвой которой стали две мирных жителей. На регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх отметила, что не может объяснить такое решение со стороны международных союзников. Варшава не предложила коллегам из Киева присоединиться к изучению обстоятельств падения боеснаряда на востоке страны.

Это расследование, проведением которого руководит Польша. Мы не руководим проведением этого расследования. Мы предложили властям Польши в полной мере оказать поддержку. Опять же, я не могу сказать, почему те или иные государства не участвуют в самом расследовании. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Чиновница добавила, что вопрос об участии украинских представителей в расследовании следует задавать властям в Варшаве. В Пентагоне прокомментировали слова президента Владимира Зеленского о том, что на территории Люблинского воеводства упала не ракета от украинского ПВО. Сабрина Сингх напомнила, что Киев предложил помощь, а украинские эксперты допущены на место падения ракеты.

Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше в свете инцидента с падением ракеты.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

