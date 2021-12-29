Пентагон: США готовы отправить в Европу 8,5 тысяч военных

Джон Кирби рассказал о повышенной боеготовности войск НАТО.

Пентагон заявил, что США готовы отправить в Европу 8,5 тысяч военных. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник подчеркнул, что окончательного решения Вашингтон еще не принял.

Число военнослужащих, которых глава решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тысяч…Мы не говорим, что дипломатия мертва. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Солдаты отправятся в европейский регион в том случае, если, согласно протоколам НАТО, этого потребует ситуация. Силы будут оперативно переброшены на территорию. Однако сейчас США надеются решить напряженность мирным путем за счет работы дипломатов. Кирби уточнил, что в противном случае в Европу могут быть посланы боевые подразделения, разведка, авиация, медики и транспортные отряды. Сейчас все силы в США и за пределами страны находятся в режиме повышенной боеготовности. По словам Кирби, это делается ради того, чтобы военный альянс смог быстро помощь своим союзникам в случае начала активных боевых действий в Европе.

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Фото: YouTube / Defense Flash News

