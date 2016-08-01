NYT: Пентагон передаст Украине разведданные о передвижении российских войск возле границ

В СМИ раскрыли планы Вашингтона по поддержке Киева.

Пентагон передаст Украине разведывательные данные о передвижении российских войск возле государственных границ. Такое заявление сделали журналисты американского издания The New York Times. В СМИ сослались на данные, полученные от представителей администрации Вашингтона, занимающих высокие ранги.

В публикации газеты упоминается о том, что в числе обсуждаемых мер урегулирования напряженности в регионе Белый дом, Пентагон и Госдеп обсуждают перенаправление военных вертолетов и другой техники Украине. Эти средства ранее предназначались для афганских сил. Также американцы могут отправить в Восточный Европу дополнительный личный состав по вопросам боевых действий в киберпространстве. США и Великобритания якобы уже направили ряд специалистов в этой области в страну.

В NYT заметили, что разведданные от США могут включать снимки, по которым можно будет определить, направляются ли российские войска для пересечения границы или нет, чтобы украинские военные могли предотвратить угрозу заранее.

Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море.

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