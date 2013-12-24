Пентагон: Россия не ставила США в известность об испытаниях оружия

Космический мусор, оставшийся после испытания, может угрожать МКС.

В Пентагоне утверждают, что якобы испытанное Россией в космосе противоспутниковое оружие может угрожать США. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель оборонного американского ведомства Джон Кирби. Чиновник пояснил, что Москва не ставила Вашингтон в известность о готовящемся тестировании вооружения. По мнению США, маневры создали опасную ситуацию для Международной космической станции, так как сформировали в пространстве большое число мусора и обломков.

Напомним, что официальный представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал прессе о том, что по имеющимся в распоряжении США информации, Россия провела испытания противоспутникового оружия вблизи МКС.

Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у Украины.

Фото и видео: