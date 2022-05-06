Пентагон: ПРО США способны отразить небольшой удар со стороны КНДР

Глен Ванхёрк заметил, что его подразделение не занимается угрозой со стороны Китая и России.

В Пентагоне заявили, что ПРО США способны отразить небольшой удар со стороны КНДР или другой территории, на которой не признаются нормы международного права. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на брифинге руководитель Северного командования американских Вооруженных сил Глен Ванхёрк. Генерал полагает, что военной мощности Вашингтона для отражения атаки хватит.

Меня устраивает наша способность отразить ограниченный удар на нашу родину со стороны Северной Кореи или другого государства, не признающего в настоящее время международных норм. Глен Ванхёрк, генерал США

Военнослужащий добавил, что в задачи его профильного подразделения, действующего в рамках американского оборонного ведомства, не входит защита от возможных запусков баллистических или межконтинентальных ракет, способных вылететь из РФ или КНР. Он призвал обращаться за комментариями по угрозам в Стратегическое командование ВС США.

Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере "Москва".

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News