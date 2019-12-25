Пентагон: Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS

Колин Каль рассказал, что военные Украины пройдут обучение по использованию РСЗО американского производства.

В Пентагоне рассказали о том, что новый, 11 по счету пакет американской военной помощи киевскому режиму уже включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS собственного производства. С соответствующим заявлением перед журналистами на регулярном брифинге в местном оборонном ведомстве заявил заместитель главы профильного министерства Колин Каль. Чиновник пояснил, что данные РСЗО уже находятся на территории европейского региона.

Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать. Колин Каль, заместитель министра по обороне США

Колин Каль добавил, что на текущий момент США располагают достаточным запасом подобных РСЗО для того, чтобы нарастить их поставки Украине в случае такой необходимости. Перед тем, как HIMARS начнутся использоваться в боевых условиях солдатами ВСУ, военнослужащие несколько недель будут проходить обучение по применению таких систем. После этого еще две недели они будут обучаться на курсе по обслуживанию HIMARS.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

