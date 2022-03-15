Пентагон: НАТО не планирует менять расстановку сил после удара во Львовской области

Джон Кирби оценил удар ВС РФ по военному полигону Яворовский.

НАТО не планирует менять расстановку сил после удара во Львовской области. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтон сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник прокомментировал прессе возможные изменения в расстановке боевых сил на Восточном фланге Североатлантического альянса после того, как Вооруженные силы РФ нанесли удары по учебным и тренировочным центрам на полигоне Яворовский.

Не вдаваясь в подробности относительно позиционирования сил, я могу сказать, что все, кто несет службу и занимается укреплением восточного фланга НАТО, сейчас находится в состоянии повышенной готовности. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Ранее официальный представитель российского министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что около 180 иностранных наемников и крупная партия западных вооружений ликвидированы в результате удара ВС РФ по учебным центрам на военном полигоне Яворовский.

Пентагон: канал связи с Минобороны функционирует.

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