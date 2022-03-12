Пентагон: канал связи с Минобороны функционирует

Джон Кирби уточнил, что российская сторона знает, как пользоваться связью с США.

Пентагон заявил, что канал связи с Минобороны функционирует. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Чиновник пояснил, что связь между сторонами необходима ради предотвращения случайных конфликтов. Однако сейчас контакты не используются в контексте происходящего на Украине.

Мы тестируем ее один или два раза в день, и до настоящего времени, за исключением пары случаев, русские отвечали. Они знают наши сигналы, и они отвечают на них. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, представитель оборонного ведомства США упоминал в интервью о том, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с российскими коллегами из профильного ведомства особый канал связи для предотвращения инцидентов.

Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, но защитят союзников.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance