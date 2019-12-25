Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, но защитят союзников

Глава США считает, что Россию не ждет успех на Украине.

США не будут начинать боевые действия против российской стороны на Украине, но в случае такой необходимости защитят территорию союзников по НАТО. Такое заявление глава государства Джо Байден сделал во время выступления с речью в Вашингтоне. По словам политика, недвусмысленный сигнал для Москвы заключается в том, что СШа обезопасят каждый дюйм территории военного блока при полной своей мощи - она будет продемонстрирована в порыве единой энергии.

Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить ее. Джо Байден, президент США

Глава США ушел от прямого ответа на вопрос местных корреспондентов о том, есть ли у Вашингтона сведения о якобы существующей угрозе использования российской стороной химического оружия на Украине. Байден подчеркнул, что не станет говорить о разведывательной информации. Президент уверен в том, что РФ придется заплатить высокую цену в этом случае. Байден полагает, что также РФ не добьется победы при проведении специальной военной операции на Украине.

Президент Колумбии выразил готовность увеличить поставки нефти в США.

Фото и видео: Белый дом

