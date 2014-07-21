Пентагон: Китай увеличивает ядерный арсенал в 3-4 раза

Колин Кол рассказал о желании США обсуждать с Пекином вопросы стратегической стабильности.

Пентагон утверждает, что Китай увеличивает собственный ядерный арсенал в 3-4 раза. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал заместитель главы ведомства по политическим вопросам Колин Кол. Чиновник считает, что Вашингтон не хотел бы сползания к конфликту с Пекином. При этом в США ранее слышали заявления КНР о готовности обсуждать тему стратегической стабильности, но не видят реальной готовности азиатской страны к подобной работе.

Китай находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три или даже в четыре раза. Колин Кол, замглавы Пентагона

Американский чиновник объяснил, что в США считает "хорошей вещью" тот факт, что несмотря на ситуацию, которая начала складываться вокруг острова Тайвань, от Китая не было слышно ядерных угроз.

Начштаба ВВС США не исключил передачи Украине западной военной авиации.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News