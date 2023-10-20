Пентагон : ATACMS передали Украине для применения в пределах ее территории

Патрик Райдер оценил военную поддержку ВСУ.

Пентагон утверждает, что ATACMS передали Украине для применения в пределах ее территории. Соответствующее заявление официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник дополнительно отреагировал на вопрос СМИ о том, могут ли власти США и в дальнейшем отправить киевскому режиму свои тактические ракеты дальнего действия. В настоящее время известно о том, что Пентагон продолжит консультироваться с ВСУ, международными союзниками по этой теме.

не буду вдаваться в подробности относительно количества переданных нами ATACMS. Но, как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, которое мы передали Украине, это сделано при наличии заверений, что они будут применяться в пределах суверенной Украины для возвращения и защиты суверенных украинских территорий. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Корреспонденты задали представителю Пентагона вопрос касательно сообщений о том, что США планируют направить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов. Изначально это вооружение якобы предназначалось украинским властям. Патрик Райдер заметил, что не располагает подробной информацией об этом решении. Он добавил, что Вашингтон будет оказывать помощь как Израилю, так и Украине в вопросе оборонительных средств.

Пентагон рассказал о снабжении Израиля авиабомбами, снарядами, ракетами-перехватчиками.

Фото и видео: YouTube / Defense Now