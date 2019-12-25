Пенсионерке отказали в обслуживании в поликлинике из-за изменения графика работы

Женщина пришла по записи в 15:30, но врач в это время уже не работал.

Пенсионерку не стали прививать от коронавируса в поликлинике №17 Красногвардейского района. На данный момент ситуацию удалось разрешить: прививку 88-летней женщине сделают дома. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Петербурженка была записана на 15:30, однако оказалось, что график работы изменили, и врач принимал до 15:00. Напомним, перед вакцинацией осмотр врача обязателен. По словам дочери пациентки, врач отказалась принимать женщину, несмотря на уговоры.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что завтра к пенсионерке приедет бригада, вакцинация пройдет на дому.

По последним данным, прививку дома сделали более 700 граждан.

Фото: "Яндекс.Карты"