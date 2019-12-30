Пенсионерка получит положенные льготы после обращения к президенту

В субботу, 18 января, президент посетил Пискаревское кладбище и встретился с горожанами. Там к Владимиру Путину обратилась женщина и сообщила, что ее 94-летняя мать давно не получает положенные льготы. Об этом сообщила администрация Санкт-Петебурга.
Несмотря на то, что пенсионерка живет в Брянской области, губернатор поручил Комитету по социальной политике разобраться в ситуации и всячески посодействовать в решении проблемы.
Ранее мы сообщали, что 73 тысячи блокадников живет в Петербурге.
Фото: pxhere.com
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