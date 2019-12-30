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Пенсионерка получит положенные льготы после обращения к президенту
Сегодня, 17:17
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arteliseev

Пенсионерка получит положенные льготы после обращения к президенту

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Дочь 94-летней пенсионерки обратилась к Путину с просьбой помочь.

В субботу, 18 января, президент посетил Пискаревское кладбище и встретился с горожанами. Там к Владимиру Путину обратилась женщина и сообщила, что ее 94-летняя мать давно не получает положенные льготы. Об этом сообщила администрация Санкт-Петебурга. 

Несмотря на то, что пенсионерка живет в Брянской области, губернатор поручил Комитету по социальной политике разобраться в ситуации и всячески посодействовать в решении проблемы. 

Ранее мы сообщали, что 73 тысячи блокадников живет в Петербурге.

Фото: pxhere.com

Теги: брянская область, пенсионерка, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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