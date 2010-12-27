В Кировском районе "врачи" обобрали пенсионерку, у которой нашли "тромб в голове"

На Дачном проспекте старушка отдала мошенникам 60 тысяч рублей за "лекарства" от "тромба в голове".

В Кировском районе злоумышленник выманил у пенсионерки 60 тысяч рублей, напугав бабушку “тромбом в голове”.

Инцидент произошел 27 декабря в половину второго дня на Дачном проспекте. Неизвестный мошенник позвонил 78-летней петербурженке и рассказал, что он представляет местное медицинское учреждение. “Врач” добавил, что у старушки обнаружили опасное заболевание, которое необходимо экстренно лечить. После этого мужчина решил продать пациентке лекарства, которые должны были помочь избавиться от недуга.

Через некоторое время к доверчивой бабушке пришел доверенный человек от медицинского работника, который забрал у нее 10 тысяч рублей. Затем он сходил с пенсионеркой до банкомата, с которого жертва мошенников сняла еще 50 тысяч и отдала в руки преступника. Взамен он передал ей “лекарства”, которые оказались “пустышками”.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы.