Пенсионерке выплатили 560 тысяч за тяжелую производственную травму

Женщина, работающая помощником повара, при постановке на электрическую плиту кастрюли для заварки чая, получила удар электрическим током.

Петербургская пенсионерка благодаря судебным приставам смогла получить компенсацию в размере 560 тысяч за производственную травму. Женщина получила электротравму в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу.

По решению районного суда компания должна была выплатить в пользу 67-летней пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 560 тысяч рублей. Судом было установлено, что женщина, работающая помощником повара, при постановке на электрическую плиту кастрюли для заварки чая, получила удар электрическим током. В результате электротравмы она получила закрытый оскольчатый перелом плечевой кости и электроожог левой кисти.

Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства, но исполнения решения суда не последовало. Судебный пристав применил в отношении организации-должника ряд мер принудительного воздействия, в том числе арест четырех банковских счетов. Как только на них поступили денежные средства, сумма задолженности в полном объеме была списана.

Ранее судебные приставы выдворили из Ленобласти 55 нелегальных мигрантов за август.

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