Судебные приставы выдворили из Ленобласти 55 нелегальных мигрантов за август

Кроме того, нарушители миграционного законодательства получили штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

В течение августа судебные приставы Ленобласти приняли решение о закрытии въезда в РФ 55 иностранцам на ближайшие 5 лет в связи с нарушением миграционного законодательства. Кроме того, выходцы из зарубежья получили штрафы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Ленобласти.

Так, за месяц по решению суда из страны были выдворены граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Кубы, Нигерии, Египта и Ирана. Размер применённых к ним штрафных санкций составил от 2 до 5 тыс рублей.

Всех нелегалов доставили в аэропорт Пулково, где они были переданы сотрудникам пограничной службы. За прошлый год из 47-ого региона было выдворено 415 иностранцев и лиц, не имеющих гражданства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге иностранцы нелегально ставили "своих" на миграционный учёт.

Фото: Piter.TV